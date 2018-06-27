مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 في انفجار سيارتين مفخختين وسط عفرين بريف حلب

قتل 6 أشخاص وأصيب 10 آخرين في انفجار سيارتيين مفخختين بالقرب من أحد مقرات الجبهة الشامية، وسط مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.

دمشق — سبوتنيك. وذكرت مصادر أهلية لوكالة "سبوتنيك" أن "حصيلة ضحايا انفجار السيارتين المفخختين بالقرب من أحد مقرات الجبهة الشامية بعفرين وصلت إلى ستة قتلى وعشرة جرحى".

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وقال أحد شهود العيان: "سقط قتلى وجرحى في انفجار سيارتين مفخختين وقعا اليوم وسط مدينة عفرين".

وذكر مصدر أهلي آخر أن "المسلحين طوقوا المنطقة التي وقع فيها الانفجار في أحد مقرات الجبهة الشامية، بالقرب من دوار كاوا حداد جانب سوق الهال وسط مدينة عفرين ما ادى الى تدمير المقر بالكامل".

وتحدثت المصادر الأهلية عن وقوع اشتباكات فجر اليوم بين مسلحي لواء المعتصم والجبهة الشامية، بالقرب من دوار كاوا حول تقاسم مسروقات من المدينة الصناعية في عفرين، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.