الرئيس عباس يستقبل الأمير ويليام ويؤكد تمسكه بالسلام

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، نجل ولي العهد البريطاني الأمير ويليام في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

© Sputnik . Valeriy Melnikov بوتين يدعو نتنياهو ومحمود عباس لحضور نهائي المونديال

موسكو- سبوتنيك . وقال الرئيس محمود عباس لدى استقباله: "إن الجانب الفلسطيني جاد في الوصول للسلام مع إسرائيل لتعيش الدولتان بأمن واستقرار على حدود الرابع من حزيران عام 1967".

وأضاف عباس: "نريد الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات وموقفنا هذا لم يتغير منذ زمن طويل". وتابع: "نعتقد أن هذه الزيارة تقوي علاقات الصداقة بين الشعبين البريطاني والفلسطيني ونحن دائما بحاجة لدعم الشعب البريطاني من أجل قضيتنا الفلسطينية العادلة".

وأكد الرئيس الفلسطيني على محاربة فلسطين للإرهاب حيث قال: "ملتزمون بمحاربة الإرهاب حيثما كان محليا وعربيا ودوليا، لذلك نجري اتصالات مع كل دول العالم بهذا الخصوص".

من جانبه أعرب الأمير ويليام عن سعادته بزيارته الأولى إلى فلسطين حيث قال: "سعيد بأن دولتي تعمل معكم في مجالات التعليم وآمل أن يستمر هذا التعاون للوصول إلى السلام في المنطقة".

وكان الأمير ويليم قد وصل، مساء اليوم، إلى مدينة رام الله بعد زيارته إسرائيل أمس، وقبلها إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وسيجري الأمير ويليام، مساء اليوم الأربعاء، جولة في مدينة رام الله، وسيزور عددا من الأسواق ويشاهد فعاليات ثقافية قبل أن يغادر رام الله باتجاه القدس، مساء اليوم.