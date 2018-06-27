الكويت توقف الملاحة البحرية وتحذر من عدم استقرار الحركة الجوية

القاهرة — سبوتنيك. وقال مدير المؤسسة يوسف العبد الله الصباح، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": "أصدرنا تعليمات بوقف الملاحة في موانئ الكويت الثلاثة — الشويخ والشعيبة والدوحة — مؤقتاً، وبناء على الإفادات الميدانية، من مدراء العمليات البحرية".
وأفاد مدير إدارة الملاحة الجوية عماد السنعوسي، للوكالة، أن "حركة الطيران تأثرت بحالة الجو الحالية، وانخفض مستوى الرؤية الأفقية، ما أدى إلى تحويل 5رحلات إلى مطارات الدول المجاورة".
وتتأثر الكويت بحالة جوية سيئة، حيث تنخفض مستويات الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق؛ وتزيد سرعة الرياح المثيرة للغبار عن 70كم/ساعة.
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