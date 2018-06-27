البرلمان المصري يحدد مصير اتحاد الكرة... وتفتيش الحسابات أبرز الخيارات

وسط غضب شعبي، ومطالبات بإقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كشف برلماني مصري عن جملة إجراءات سيتخذها البرلمان، يوم الاثنين المقبل، للرد على هزائم المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018.

وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، رضوان الزياتي، إن لجنة الشباب والرياضة ستحدد يوم الاثنين 2يوليو/ تموز المقبل، الإجراءات العقابية التي سيتخذها البرلمان ردا على الأداء الذي وصفه بـ"الباهت" للمنتخب المصري لكرة القدم، في كأس العالم روسيا 2018.

وأضاف الزياتي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اتحاد الكرة المصري فشل في التعامل مع ملف كأس العالم من الناحية الفنية والإدارية، ويجب أن يحاسب، لافتا إلى أن البرلمان لا يملك سلطة سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وإقالتهم، ولكنه يملك إلزام وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مالية للتفتيش على كافة الأموال التي أهدرها الاتحاد، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تملك حق الرقابة المالية على اتحاد الكرة.

وعاد المنتخب المصري إلى القاهرة، مساء الثلاثاء 26 يونيو/ حزيران، بعد الخروج من الدور الأول للمونديال بثلاث هزائم متتالية من منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية. ورفض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، تقديم استقالة جماعية مبررين بأنهم حققوا إنجازا بالتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، بجانب توفير كل احتياجات الجهاز الفني واللاعبين قبل وأثناء المونديال، و لا يوجد ما يدفعهم لتقديم الاستقالة الجماعية.

وحدد وكيل لجنة الشباب والرياضة الإجراءات التي سيناقش نواب البرلمان، يوم الاثنين المقبل، توقيعها على الاتحاد، في عقد جلسات استماع لوزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، للرد على كافة الانتقادات، والمخالفات المالية الموجهة إليهم، إلى جانب تشكيل لجنة مالية لمراجعة حسابات الاتحاد، وتحديد أوجه صرف الأموال التي حصل عليها الاتحاد من الفيفا، وغيرها، وما أثير بشأن صفقة الملابس الرياضية، وغيرها، فضلا عن تشكيل لجنة تقصي حقائق.

وصرف الفيفا مكافأة فورية للمنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا 2018، تقدر بـ2مليون دولار"35 مليون جنيه مصري" حتى تستطيع هذه المنتخبات الاستعداد بالشكل الأمثل.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY وزير الرياضة المصري يتحدث عن "صفر المونديال"... والبرلمان يوضح حقيقة حل اتحاد كرة القدم

وشدد الزياتي على أن المقترح الخاص بتشكيل لجنة مالية للتفتيش على اتحاد الكرة هو الأقرب للتطبيق خصوصا وأن عمل تلك اللجنة يترتب عليه إجراءات عقابية فورية، تتمثل في إحالة من يثبت مخالفته وإهداره للمال العام لنيابة الأموال العامة، لتوقيع عقوبات تصل إلى السجن.

واعتبر وكيل لجنة الشباب والرياضة أن تشكيل البرلمان للجنة تقصي حقائق في حالة اتحاد الكرة غير مجدية، خصوصا وأن دور لجنة تقصي الحقائق يقوم بالأساس في الانتقال إلى مقر الواقعة والبحث والتقصي عن مصادرها المختلفة، وفي الحالة الحالية، مخالفات اتحاد كرة القدم و إخفاقه في إدارة ملف كأس العالم يحتاج إلى مراجعة الأوراق والدفاتر، ومعرفة الطريقة التي تعامل بها الاتحاد ماليا وإداريا مع الحدث.

وطالب وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، اتحاد الكرة بإعداد تقرير مفصل عن أزمات معسكر منتخب مصر وما حدث به من أخطاء إدارية في كأس العالم 2018، وقال إنه سيحقق فيما حدث للمنتخب في ضوء الصلاحيات التي منحها القانون وسيتم الإعلان عن النتائج في الوقت المناسب.

وقال الزياني إنه وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البرلمان لا يملك إقالة الاتحاد، والجهة الوحيدة المخول لها سحب الثقة من الاتحاد هم رؤساء الأندية المصرية من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، لافتا إلى أن نواب البرلمان تقدموا بعدد كبير من طلبات الإحاطة لوزير الشباب و الرياضة، لفتح نقاش حول مستقبل رياضة كرة القدم في مصر، غير أن كل ما تستطيع الحكومة والبرلمان فعله في الأزمة الحالية هو التحقق من شبهات الفساد المالي التي تلاحق بعض أعضاء الاتحاد.