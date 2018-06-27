تسجيل
15:54 27 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    البرلمان المصري

    البرلمان المصري يحدد مصير اتحاد الكرة... وتفتيش الحسابات أبرز الخيارات

    © Photo / Youtube\\egyptparl33
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وسط غضب شعبي، ومطالبات بإقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كشف برلماني مصري عن جملة إجراءات سيتخذها البرلمان، يوم الاثنين المقبل، للرد على هزائم المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018.

    وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، رضوان الزياتي، إن لجنة الشباب والرياضة ستحدد يوم الاثنين 2يوليو/ تموز المقبل، الإجراءات العقابية التي سيتخذها البرلمان ردا على الأداء الذي وصفه بـ"الباهت" للمنتخب المصري لكرة القدم، في كأس العالم روسيا 2018.

    وأضاف الزياتي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اتحاد الكرة المصري فشل في التعامل مع ملف كأس العالم من الناحية الفنية والإدارية، ويجب أن يحاسب، لافتا إلى أن البرلمان لا يملك سلطة سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وإقالتهم، ولكنه يملك إلزام وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مالية للتفتيش على كافة الأموال التي أهدرها الاتحاد، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تملك حق الرقابة المالية على اتحاد الكرة.

    وعاد المنتخب المصري إلى القاهرة، مساء الثلاثاء 26 يونيو/ حزيران، بعد الخروج من الدور الأول للمونديال بثلاث هزائم متتالية من منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية. ورفض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، تقديم استقالة جماعية مبررين بأنهم حققوا إنجازا بالتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، بجانب توفير كل احتياجات الجهاز الفني واللاعبين قبل وأثناء المونديال، و لا يوجد ما يدفعهم لتقديم الاستقالة الجماعية.

    وحدد وكيل لجنة الشباب والرياضة الإجراءات التي سيناقش نواب البرلمان، يوم الاثنين المقبل، توقيعها على الاتحاد، في عقد جلسات استماع لوزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة  اتحاد الكرة، للرد على كافة الانتقادات، والمخالفات المالية الموجهة إليهم، إلى جانب تشكيل لجنة مالية لمراجعة حسابات الاتحاد، وتحديد أوجه صرف الأموال التي حصل عليها الاتحاد من الفيفا، وغيرها، وما أثير بشأن صفقة الملابس الرياضية، وغيرها، فضلا عن تشكيل لجنة تقصي حقائق.

    وصرف الفيفا مكافأة فورية للمنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا 2018، تقدر بـ2مليون دولار"35 مليون جنيه مصري" حتى تستطيع هذه المنتخبات الاستعداد بالشكل الأمثل.

    هيكتور كوبر - منتخب مصر
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    وزير الرياضة المصري يتحدث عن "صفر المونديال"... والبرلمان يوضح حقيقة حل اتحاد كرة القدم
    وشدد الزياتي على أن المقترح الخاص بتشكيل لجنة مالية للتفتيش على اتحاد الكرة هو الأقرب للتطبيق خصوصا وأن عمل تلك اللجنة يترتب عليه إجراءات عقابية فورية، تتمثل في إحالة من يثبت مخالفته وإهداره للمال العام لنيابة الأموال العامة، لتوقيع عقوبات تصل إلى السجن.

    واعتبر وكيل لجنة الشباب والرياضة أن تشكيل البرلمان للجنة تقصي حقائق في حالة اتحاد الكرة غير مجدية، خصوصا وأن دور لجنة تقصي الحقائق يقوم بالأساس في الانتقال إلى مقر الواقعة والبحث والتقصي عن مصادرها المختلفة، وفي الحالة الحالية، مخالفات اتحاد كرة القدم و إخفاقه في إدارة ملف كأس العالم يحتاج إلى مراجعة الأوراق والدفاتر، ومعرفة الطريقة التي تعامل بها الاتحاد ماليا وإداريا مع الحدث.

    وطالب وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، اتحاد الكرة بإعداد تقرير مفصل عن أزمات معسكر منتخب مصر وما حدث به من أخطاء إدارية في كأس العالم 2018، وقال إنه سيحقق فيما حدث للمنتخب في ضوء الصلاحيات التي منحها القانون وسيتم الإعلان عن النتائج في الوقت المناسب.

    وقال الزياني إنه وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البرلمان لا يملك إقالة الاتحاد، والجهة الوحيدة المخول لها سحب الثقة من الاتحاد هم رؤساء الأندية المصرية من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، لافتا إلى أن نواب البرلمان تقدموا بعدد كبير من طلبات الإحاطة لوزير الشباب و الرياضة، لفتح نقاش حول مستقبل رياضة كرة القدم في مصر، غير أن كل ما تستطيع الحكومة والبرلمان فعله في الأزمة الحالية هو التحقق من شبهات الفساد المالي التي تلاحق بعض أعضاء الاتحاد.

    انظر أيضا:

    رسميا... رحيل هيكتور كوبر عن تدريب منتخب مصر
    هكذا احتفلت الصحف السعودية بالفوز "التاريخي" على مصر في مونديال 2018
    شاهد ماذا فعل الجمهور السعودي في روسيا عقب الفوز على مصر (فيديو)
    قرارت جديدة في السعودية عقب الفوز على مصر
    أول تعليق من صاحب "الهدف القاتل" في مباراة مصر والسعودية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مونديال روسيا 2018, أخبار مصر, مونديال روسيا 2018, اتحاد الكرة المصري, البرلمان المصري, الفيفا, السعودية, أوروجواي, مصر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة روسية تشاهد المباراة التي جمعت منتخبي روسيا والأوروغواي في منطقة المشجع
    أجمل المشجعات الروسيات
    التقارب الكوري الكوري
    السلام يدق أبواب شبه الجزيرة الكورية
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 26 يونيو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك