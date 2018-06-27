المبعوث الأممي يستمع لآراء الليبيين حول العملية الدستورية والمسار الانتخابي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اليوم الأربعاء 27 يونيو/ حزيران، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة يستمع إلى آراء أهالي مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد بالحكومة والأمن والدفاع، بالإضافة إلى العملية الدستورية والمسار الانتخابي.

© AP Photo / الجامعة العربية تدعو إلى استكمال المسار السياسي في ليبيا بنغازي — سبوتنيك . قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي، إن "الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة يشارك في الملتقى الوطني الليبي في طبرق"، مشيرة إلى أنه "يستمع إلى آراء أبناء المدينة حول المحاور التالية وهي أولويات الحكومة، الأمن والدفاع، توزيع السلطات والعملية الدستورية والمسار الانتخابي في ليبيا".

وأكد سلامة، في كلمته، أن "السلطات المحلية القوية بحاجة إلى سلطة مركزية قوية الأولى لا تلغي الثانية، والثانية لا تلغي الأولى وهذه هي الحال في دول متعددة".

ووصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، ظهر اليوم الأربعاء، لمدينة طبرق شرقي البلاد للمشاركة في العملية التشاورية الوطنية حول ليبيا خلال الملتقى الوطني الليبي التي تستضيفها بلدية طبرق.