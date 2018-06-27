الآثار تنتهي من تطوير جبل موسى والصفصافة بسيناء

وأشار عباس إلى أن الخطة تتضمن تطوير مداخل دير سانت كاترين وجبل موسي، وتحديد مسارات للزيارة وتوفير الخدمات للزائرين.
ويحتوي الدير على العديد من الكنائس القديمة من أهمها كنيسة التجلي الرئيسية وكنيسة العليقة والتي يرجع تاريخها إلي القرن الرابع الميلادي، وهي النواة الأولى لإنشاء دير فيما بعد بالقرن السادس الميلادي.
وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء، 27 يونيو/حزيران 2018، إنه تم تشكيل تلك اللجنه لوضع الخطط المناسبة لتطوير وتنمية هذه المناطق بالاضافة الي ترميم وصيانة كنائس دير سانت كاترين و تذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذها.
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