مصدر: السعودية تشكل ألوية عسكرية جديدة لهذا السبب

وقال مصدر قبلي سعودي، في اتصال مع "سبوتنيك"، إن السعودية تقوم بتشكيل ألوية عسكرية تحت مسمى الأفواج من أبناء المناطق الحدودية الجنوبية لها "نجران وجيزان وعسير"، ومهمة تلك الألوية هي تأمين الحدود الجبلية.
وأشار المصدر إلى أن السلطات السعودية تقوم بتسجيل أبناء تلك المناطق في الأفواج ويتم منحهم مزايا ومكافآت كبيرة.
وقال إن "تسجيل أبناء المناطق الحدودية في أفواج الحماية، يأتي بعد تحريك النزعات القبلية بداخلهم لحماية أراضيهم بعد عمليات الإغراء المادي الذي يتعرضون له".
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