مصدر: السعودية تشكل ألوية عسكرية جديدة لهذا السبب

تكرار عمليات الاختراق للحدود السعودية من جانب "أنصار الله"، والقيام بعمليات عسكرية وتصويرها داخل أراضي المملكة بأعماق كبيرة، دفع الرياض للتفكير في طريقة لتأمين الحدود بعيدا عن الجيش النظامي.

وقال مصدر قبلي سعودي، في اتصال مع "سبوتنيك"، إن السعودية تقوم بتشكيل ألوية عسكرية تحت مسمى الأفواج من أبناء المناطق الحدودية الجنوبية لها "نجران وجيزان وعسير"، ومهمة تلك الألوية هي تأمين الحدود الجبلية.

© AFP 2018 / TED ALJIBE السعودية تدشن جسرا جويا لإغاثة الحديدة بـ70 طنا من المساعدات

وأضاف المصدر: "ما دفع الرياض لتكوين تلك الألوية من الأفواج، هو تكرار عمليات توغل الحوثيين في بعض المناطق لمسافات تصل لـ259 كم".

وأشار المصدر إلى أن السلطات السعودية تقوم بتسجيل أبناء تلك المناطق في الأفواج ويتم منحهم مزايا ومكافآت كبيرة.

وقال إن "تسجيل أبناء المناطق الحدودية في أفواج الحماية، يأتي بعد تحريك النزعات القبلية بداخلهم لحماية أراضيهم بعد عمليات الإغراء المادي الذي يتعرضون له".