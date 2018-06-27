اليمن: القوات الحكومية تؤمن جبال شعب والجوازعة شمال لحج

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "إن قواته تمكنت يوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران، من تحرير جبال شعب في مديرية طور الباحة والجوازعة بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج وصولا إلى مشارف الراهدة، اثر معارك عنيفة مع الميلشيا".

© Sputnik . Irina Kalashnikova باريس تستقبل اجتماعا للخبراء حول الوضع الإنساني في اليمن

وأضاف أن "العملية العسكرية المستمرة منذ يومين، كبدت الميلشيا الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميلشيا الانقلابية".

يشار إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يخوض حربا في اليمن منذ 2015، أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وفرار ثلاثة ملايين من ديارهم.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة الأخيرة، فإن 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع.

مشيراً إلى أن "أهمية المواقع المحررة مؤخرا تكمن في كونها تمهد الطريق لتقدم الجيش باتجاه مدينة الراهدة جنوب تعز، إضافة إلى تأمين عودة النازحين إلى مناطقهم بعد نزوح دام 8 أشهر، بسبب الحرب الدائرة في المنطقة والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى".