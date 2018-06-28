التحالف الدولي يعترف بقتل المئات في سوريا والعراق

أعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة، في بيان، أن ضرباته في سوريا والعراق منذ عام 2014، أدت إلى مقتل 939 مدنياً.

© AFP 2018 / Evert-Jan Daniels / ANP بعد البنتاغون...التحالف الدولي يعلق بشأن الهجوم على مواقع الجيش السوري

وجاء في بيان وزعه المكتب الصحفي للتحالف: "وجه التحالف منذ آب/أغسطس 2014 وحتى نهاية أيار/مايو 2018، 29596 ضربة. خلال هذا الوقت، واستنادا إلى المعلومات المتاحة، وفقا لتقييم فرقة العمل المشتركة المشتركة، فقد قتل منذ بداية العملية "العزم الصلب"، ما لا يقل عن 939 مدنيا دون قصد، نتيجة لضربات التحالف.

ومنذ إنشائه من قبل واشنطن في آب عام 2014 قصف "التحالف الدولي" عشرات المرات الأحياء السكنية في سوريا والعراق، ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم إضافة لإلحاق أضرار كبيرة في البنى التحتية والمرافق الحيوية.