وزيرا خارجية مصر ومالاوي يبحثان عقد "لجنة مشتركة" بين البلدين

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس 28 يونيو/ حزيران، مع وزير خارجية مالاوي إيمانويل فابيانو، على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب خلال اللقاء عن سعادته بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمّنا رغبة مالاوي في عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار أبو زيد، في بيان نشر على "فيس بوك"، إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين في هذا الصدد، حيث اتفق الوزيران على تحديد موعد لعقد اللجنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع مراجعة الموقف التنفيذي لمذكرات التفاهم والاتفاقيات سواء الموقعة أو الجديدة بين البلدين في إطار الإعداد للجنة.

وأضاف أن شكري نوه بالتعاون الإيجابي بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى افتتاح كنيسة قبطية مؤخرا في مالاوي.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لاستمرار التعاون مع مالاوي في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات من خلال الدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، حيث قدمت الوكالة دورات تدريبية لنحو 300 متدربا من مالاوي خلال السنوات الماضية، فضلا عن تقديم الجامعات المصرية عدد 25 منحة سنويا في مجال الدراسة الجامعية لدرجة الماجستير.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري أشار إلى رغبة مصر في زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الاستفادة من عضوية البلدين في "الكوميسا".

كما أعرب عن تطلع مصر لاستقبال الرئيس المالاوي في منتدى الاستثمار في أفريقيا، والمقرر عقده خلال الفترة من 8 — 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في مدينة شرم الشيخ.

من جانبه، أعرب وزير خارجية مالاوي عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال بناء القدرات والتدريب ونقل الخبرات للكوادر المالاوية خاصة في مجالات الزراعة والتعليم.

وأكد على اهتمام بلاده بالتعاون في مجال جذب الاستثمارات المصرية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أعرب الوزير المالاوي عن الرغبة في التعاون مع مصر في مجال الطاقة، وجذب استثمارات مصرية في هذا الصدد.