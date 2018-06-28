السعودية تطلق تمرينا بحريا ضمن الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث

انطلقت في السعودية، اليوم الخميس 28 حزيران/يونيو، فعاليات التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة؛ وذلك بحضور 29 جهة حكومية معنية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي لحرس الحدود، عضو اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية ساهر الحربي أن التمرين يهدف إلى تقييم ورفع مستوى منسوبي الجهات المشاركة في تنفيذ كافة عناصر الخطة، التي تشمل البحث والإنقاذ والإخلاء وإطفاء الحرائق ومكافحة التلوث والنقل وتقديم العون للمتضررين.

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH الداخلية السعودية تحذر المواطنين من حيازة أسلحة غير نظامية