الجيش الليبي يعلن تحرير درنة بشكل كامل.. وكلمة مرتقبة لحفتر بعد قليل

أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، اليوم الخميس، أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير، خليفة حفتر، سوف يلقي كلمة بعد قليل، مؤكدا تحرير الجيش لدرنة بشكل كامل.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المسماري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ترقبوا بعد قليل كلمة للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية".

وفي سياق متصل أكد مصدر بالمكتب الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار لوكالة سبوتنيك "تحرير درنة بالكامل اليوم الخميس وسيطرة على كافة احياء وازقة وشوارع المدينة بالكامل"، مشيراً إلى مع انتظار إعلان تحريرها من قبل القائد العام لقوات الجيش الليبي".

وأضاف المصدر أن "قوات الجيش الليبي تقوم الآن بعملية تمشيط واسعة داخل المدينة بعد معارك طاحنة دارت صباح اليوم".

وكان مسؤول في المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، أن القوات الجيش الليبي قد بسطت سيطرتها على شارع المغار والمنطقة بالكامل في مدينة درنة شرقي البلا ، مشيراً إلى سقوط 10 قتلى و 25 جريح جراء الاشتباكات بين الجيش الليبي ومتطرفين بالمدينة.