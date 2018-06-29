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    الرياض، السعودية 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    فاتورة الكهرباء تغضب السعوديين... والشركة توضح أسباب ارتفاع الأسعار

    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    عبر مواطنون سعوديون عن غضبهم من ارتفاع أسعار الكهرباء، بعد إصدار فاتورة الكهرباء الإلكترونية لشهر يونيو/حزيران الجاري، والتي تضم التعريفة والأسعار الجديدة.

    ودشن مغردون سعوديون هاشتاغ "#فاتوره_الكهرباء"، الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات رواجا على "تويتر" في السعودية، إذ حصد أكثر من 82 ألف تغريدة، والذي عبّر المستخدمون من خلاله عن رفضهم لهذه الأسعار.

    وقال مغرد: "أنا مغادر بيتي لي ٢٢ يوم، وتجي فاتوره الكهرباء بمبلغ ٤١٠ ريال، علما بأنه لا يعمل في البيت ع الكهرباء سوى ثلاجة واحدة فقط..!! ما يحدث شي لا يحتمل، حسبنا الله ونعم الوكيل".

    ​وطالب ذلك المواطن: "تحتاج فعلاً الى إعادة تقييم، الحاجة للكهرباء وأجهزة التكييف في أجواء الخليج أصبحت ضرورة وليس ترف، وما هو ضرورة لا غنى عنه، لا أريد أن أتكلم عن الأرقام لأنها مرتفعة بالفعل وأعرف أحوال الناس حولي، الفاتورة للبعض _ممن اعرف_ يعجز حتى عن سدادها".

    ​الحين شقتي مقفله ما فيها احد ولي ثلاث اسابيع مسافر شلون توصل الفاتوره ٥٠٠ ريال يعني لو إني موجود ممكن كم توصل ؟".

    من جانبها، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بيانا رسميا عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي دعت من خلاله مشتركيها الذين لديهم اعتراض أو ملاحظات على فواتيرهم بالتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة مثل مركز الاتصال والموقع الإلكتروني، وحساب "تويتر" لخدمات المشتركين.

    وأوضحت الشركة أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة الى تغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، مشيرة إلى أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.

    ولفتت الشركة إلى أنها قامت مؤخرا بتوحيد إصدار جميع فواتير جميع المشتركين، والبالغ عددهم 9 ملايين مشترك في يوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بناء على المرسوم الملكي.

     ​ودعت الشركة جميع مشتركيها إلى الاستفادة من كافة القنوات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين من جميع الفئات، وتسعد بتلقي أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ لمعالجاتها على وجه السرعة، توفيرا للجهد والوقت.

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    الكلمات الدلالية:
    فاتورة, العالم العربي, الكهرباء, أخبار السعودية اليوم, أخبار السعودية, السعودية
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