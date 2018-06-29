الرئيس اللبناني: عودة اللاجئين السوريين تتم بإرادتهم

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، أن اللاجئين السوريين يعودون بشكل طوعي إلى بلادهم.

بيروت — سبوتنيك. ونقل بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية عن عون، قوله، خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت: "عودة النازحين تتم بملء إرادتهم ولا صحة للحديث عن ضغوط عليهم".

وكان 473 لاجئاً سورياً قد عادوا، يوم أمس، إلى ديارهم بعد أربع سنوات من الإقامة في مخيمات بلدة عرسال الحدودية، فيما تقول السلطات اللبنانية أن دفعات جديدة من النازحين تستعد للعودة.

من جهة ثانية، قال عون: "إن لبنان ملتزم بالقرار 1701"، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف العام 2006، لكنه شدد على أن "لبنان ملزم بالدفاع إذا اعتدت إسرائيل على أراضيه".

وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس اللبناني للوزير البريطاني أنه "سيعمل مع الحكومة الجديدة على تحسين الاقتصاد واستكمال الإصلاحات ومحاربة الفساد".