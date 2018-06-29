نصر الله: مستعدون للتعاون مع الدولة السورية والأمن اللبناني لإعادة النازحين السوريين

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أن الحزب مستعد للتعاون مع الدولة السورية والأمن اللبناني لإعادة أكبر عدد من النازحين السوريين إلى سوريا، وأن جهات دولية ومحلية تخوف النازحين من العودة.

القاهرة — سبوتنيك. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الحركة مستعدة لتقديم يد العون في ملف اللاجئين السوريين في لبنان، نافيا علم الحزب بمرسوم التجنيس الذي أقره رئيس البلاد مؤخرا.

وقال نصر الله في خطاب متلفز إن "هناك جهات دولية ومنظمات دولية وجهات محلية تخوف النازحين السوريين من العودة لبلدهم"، مضيفا "نحن في حزب الله، وأمام بطء وتعقيدات معالجة هذا الملف، وانطلاقا من علاقاتنا المتينة مع الدولة السورية، نريد أن نستفيد من هذه الحيثية لمد يد المساعدة".

وتابع "سنتواصل مع النازحين السوريين مباشرة، وسنشكل لوائح ونعرضها على الجهات المعنية بالدولة السورية وبالتعاون مع الأمن اللبناني…نتعاون سويا لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين الراغبين بالعودة الآمنة الطوعية".

وعن مرسوم التجنيس الذي أصدره الرئيس اللبناني، قال نصر الله، "حزب الله لم يكن على علم بمرسوم التجنيس"، مضيفا "ندعو لإصدار مراسيم تجنيس جديدة وهناك حاجات إنسانية وأشخاص يستحقون الحصول على الجنسية اللبنانية".