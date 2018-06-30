البحرين تبدأ في تطبيق قرار حكومي... والحبس عقوبة مخالفيه

تبدأ السلطات المختصة في البحرين، في الأول من تموز/يوليو المقبل، تطبيق قرار حكومي بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة؛ وذلك في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، حتى نهاية آب/أغسطس القادم.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، دعت وزارة العمل في المملكة جميع الجهات، التي تعمل في مواقع مكشوفة تحت أشعة الشمس، الالتزام بقرار حظر العمل، وتعزيز أدوات الحماية اللازمة لوقاية العمال من أمراض الصيف والإصابات المهنية المحتملة.

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ووجهت الوزارة هذه الجهات إلى توعية العمال بشأن أمراض الصيف والوقاية منها، عبر بيان مخاطر العمل في فترة الصيف، ومنها الإجهاد الحراري الذي يعد من أخطر الأمراض التي قد تلحق بالعمال نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، وخاصة خلال ساعات فترة حظر العمل المذكورة.

كما دعت إلى تدريب العمال على الإسعافات الأولية، وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة في مواقع العمل المختلفة، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، فضلاً عن توفير المياه الكافية، والأغطية الواقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة للعمال، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وينص القرار على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 192 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012".

كما يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار (حوالي 1300 دولار أميركي)، ولا تزيد عن ألف دينار (2600 دولار)؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن البحرين ودول الخليج الأخرى وجوارها، تشهد خلال أشهر الصيف، درجات حرارة مرتفعة جداً تقترب من الـ 50 درجة مئوية في فترة الظهيرة، وتحت أشعة الشمس المباشرة.