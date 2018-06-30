البحرين تبدأ في تطبيق قرار حكومي... والحبس عقوبة مخالفيه

ووفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، دعت وزارة العمل في المملكة جميع الجهات، التي تعمل في مواقع مكشوفة تحت أشعة الشمس، الالتزام بقرار حظر العمل، وتعزيز أدوات الحماية اللازمة لوقاية العمال من أمراض الصيف والإصابات المهنية المحتملة.
كما دعت إلى تدريب العمال على الإسعافات الأولية، وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة في مواقع العمل المختلفة، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، فضلاً عن توفير المياه الكافية، والأغطية الواقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة للعمال، وذلك حفاظاً على سلامتهم.
وينص القرار على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 192 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012".
كما يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار (حوالي 1300 دولار أميركي)، ولا تزيد عن ألف دينار (2600 دولار)؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يذكر أن البحرين ودول الخليج الأخرى وجوارها، تشهد خلال أشهر الصيف، درجات حرارة مرتفعة جداً تقترب من الـ 50 درجة مئوية في فترة الظهيرة، وتحت أشعة الشمس المباشرة.
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