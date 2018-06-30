حريق في مطار الكويت (فيديو)

ونشب الحريق بسبب ماس كهربائي في فتحات التهوية داخل غرفة التدخين، الأمر الذي أدى لانتشار الدخان داخل المطار وإخلاء المتواجدين داخله.
أعلن مصدر مسئول في الادارة العامة للطيران المدني تعرض غرفة التدخين الواقعة بين البوابتين 9 و10 في مطار الكويت الدولي الى حريق محدود الامر الذي أدى الى تدخل رجال الادارة العامة للإطفاء للتعامل مع الحادث فورا.— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) ٣٠ يونيو ٢٠١٨
وقال المصدر بانه لا توجد أية أضرار بشرية حيث تم اخماد الحريق في الحال.
ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات.
وفور نشوب الجريق، تحركت مراكز إطفاء المطارين المدني والعسكري، للسيطرة عليه وإخلاء المطار دون إصابات.
عاجل / دخان كثيف في مطار #الكويت الدولي وتحريك مراكز إطفاء المطار المدني والعسكري والفروانية. pic.twitter.com/VrwTxmwixa— المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) June 30, 2018
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