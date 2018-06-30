حريق في مطار الكويت (فيديو)

أعلن مصدر مسئول في الادارة العامة للطيران المدني تعرض غرفة التدخين الواقعة بين البوابتين 9 و10 في مطار الكويت الدولي الى حريق محدود الامر الذي أدى الى تدخل رجال الادارة العامة للإطفاء للتعامل مع الحادث فورا.

وقال المصدر بانه لا توجد أية أضرار بشرية حيث تم اخماد الحريق في الحال.