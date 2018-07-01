السعودية تبدأ في السماح بترخيص الأسلحة للمواطنين

وأوردت صحيفة "سبق" السعودية أنه وفقا للوائح تنظيم ترخيص السلاح في السعودية، يشترط ألا يقل سن طالب الرخصة عن 21 عاما وأن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره، كما يشترط عدم إصابته بعاهة أو مرض من أي نوع يعوقه عن استخدام السلاح.
يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت عن إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، والسماح بترخيصها على أن يتم إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية.
وأهابت الوزارة بكل من يقتني سلاحا أو ذخيرة غير مرخصة للاستفادة من هذه المهلة تجنبا للعقوبات التي من بينها الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص.
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