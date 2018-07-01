"أنصار الله" تستعيد موقعا جنوب الحديدة في معركة الساحل الغربي

نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" هجومين على قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من "التحالف العربي"، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي أنصار الله شنوا، اليوم الأحد، هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الجبلية شرق مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأكد المصدر أن "الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات هادي، وتمكن خلاله مقاتلو أنصار الله من استعادة أحد المواقع".

وأضاف أن "هجوما آخرا نفذه مسلحو أنصار الله على مواقع لقوات هادي شمال مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، أوقع خسائر في الأرواح والعتاد في صفوفها".

وأشار إلى "مقتل وإصابة عدد من قوات الرئيس هادي، بصاروخ موجه أطلقه مسلحو أنصار الله على تجمع لهم في منطقة الفازة جنوب مديرية التحيتا".

ويأتي الهجومان والقصف الصاروخي عقب ساعات من إعلان الإمارات العربية المتحدة على لسان وزيرها للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تعليق عملياتها العسكرية في الحديدة دعما لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث في تحقيق انسحاب غير مشروط لمسلحي جماعة "أنصار الله" من مدينة الحديدة وميناءها.

في الأثناء، قال مصدر عسكري في "ألوية العمالقة" التابعة لقوات الرئيس هادي، لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات أحبطت في ساعات الصباح الأولى عملية التفاف للحوثيين على منطقة الجبلية شرق مديرية التحيتا"، لافتا إلى أن "الجيش كبد الحوثيين خلال عملية التصدي لالتفافهم العديد من القتلى والجرحى، وتمكن من أسر أكثر من 20 عنصرا منهم".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس/ آذار 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتشهد مدينة الحديدة معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية؛ وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.