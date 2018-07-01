"أنصار الله" تستعيد موقعا جنوب الحديدة في معركة الساحل الغربي

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي أنصار الله شنوا، اليوم الأحد، هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الجبلية شرق مديرية التحيتا جنوب الحديدة".
وأضاف أن "هجوما آخرا نفذه مسلحو أنصار الله على مواقع لقوات هادي شمال مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، أوقع خسائر في الأرواح والعتاد في صفوفها".
وأشار إلى "مقتل وإصابة عدد من قوات الرئيس هادي، بصاروخ موجه أطلقه مسلحو أنصار الله على تجمع لهم في منطقة الفازة جنوب مديرية التحيتا".
ويأتي الهجومان والقصف الصاروخي عقب ساعات من إعلان الإمارات العربية المتحدة على لسان وزيرها للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تعليق عملياتها العسكرية في الحديدة دعما لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث في تحقيق انسحاب غير مشروط لمسلحي جماعة "أنصار الله" من مدينة الحديدة وميناءها.
في الأثناء، قال مصدر عسكري في "ألوية العمالقة" التابعة لقوات الرئيس هادي، لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات أحبطت في ساعات الصباح الأولى عملية التفاف للحوثيين على منطقة الجبلية شرق مديرية التحيتا"، لافتا إلى أن "الجيش كبد الحوثيين خلال عملية التصدي لالتفافهم العديد من القتلى والجرحى، وتمكن من أسر أكثر من 20 عنصرا منهم".
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