البحرية الليبية تنقذ 335 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد أن حرس السواحل الليبي تمكن من إنقاذ 335 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية خلال ثلاثة عمليات إنقاذ، مشيراً إلى أن المهاجرين كانوا على متن قوارب مطاطية.
طرابلس — سبوتنيك . وقالت القوات البحرية الليبية في بيان صحفي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "العملية الأولى خرجت دورية لحرس السواحل القطاع الغربي الزورق بليل ليلة الأحد 1 يوليو/تموز 2018، وتمكنت من إنقاذ 115 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي".
وأضاف البيان بأن "المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، وتمت عملية الإنقاذ على مسافة من 8 إلى 10 ميل عن شمال مدينة صرما"، مضيفا أنه "تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة مصفاة الزاوية وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية ومن ثم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إيواء النصر".
وتابعت القوات البحرية "خرجت دورية لحرس السواحل القطاع الغربي الزورق بليل فجر الأحد 1 يوليو 2018، حيث تمكنت من إنقاذ 105 مهاجرا غير شرعي، من بينهم طفلين، و20 من النساء كانوا على متن قارب مطاطي".
وأوضح البيان أن "المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، حيث تمت عملية الإنقاذ على بعد 10 ميل شمال منطقة الوادي صبراتة"، موضحا بأنه "تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة مصفاة الزاوية بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إيواء النصر".
وأشار البيان أن "العملية الثالثة تمت حين قامت دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط الزورق زوارة بالخروج فجر الأحد الأول من يوليو/تموز 2018، وبالتنسيق بين غرفة عمليات حرس السواحل وإحدى السفن التجارية وتدعى "سديف" وزورق الدورية، تمكنوا من إنقاذ 115 مهاجر غير شرعي، من بينهم ثلاثة أطفال، وأربعة نساء، كانوا على متن قارب مطاطي عاطل، قامت السفينة بإنقاذهم وتسليمهم إلى زورق الدورية في نقطة محددة ".
وذكرت القوات البحرية في بيانها أن "المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة وهي السودان، اليمن، سيراليون، كينيا، ساحل العاج، ليبيريا، بنغلاديش".
وقالت أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 13 ميلا شمال مدينة الخمس حيث نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل، والوصول بهم حوالي الساعة 02:40 ، وذلك وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سوق الخميس".
ووصل أكثر من 650 ألف مهاجرا إلى إيطاليا منذ عام 2014 بعد أن تم إنقاذ أغلبهم من البحر قبالة الساحل الليبي على يد جماعات إغاثة خاصة وعامة. وتؤوي إيطاليا نحو 170 ألفا بينما انخفض بشدة عدد الوافدين هذا العام.
وانخفض عدد الوافدين الذين ينطلقون من ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين، بنسبة تفوق 80 بالمئة. وتقدر الأمم المتحدة عدد من لقوا حتفهم في البحر هذا العام بما يقرب من الألف.
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