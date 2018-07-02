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    قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017

    صحيفة: رسالة "حرب وتحذير" من "حزب الله" إلى إسرائيل عبر فرنسا

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    زعمت صحيفة "اللواء" اللبنانية، اليوم الاثنين، أن "حزب الله" اللبناني وجّه رسالة مباشرة إلى فرنسا، مفادها تحذير إسرائيل من القيام بأي ضربة عسكرية ضد لبنان لأنها سترتد عكسيا عليها.

    مفاعل نووي إسرائيلي ناحال سوريك
    © AP Photo / STR
    إسرائيل تحصن مفاعلاتها النووية خشية ضربات محتملة من "حزب الله"
    وكشفت الكاتبة في الصحيفة اللبنانية منال زعيتر من مصادر رفيعة المستوى في "حزب الله" اللبناني، أن الوضع الإقليمي ليس طبيعيا وبدا ذلك جليا من خلال كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الأخيرة. وأضافت المصادر أن احتمالية الحرب واردة جدا لكنها ستكون خارج النطاق اللبناني أي في سوريا واليمن وعلى الحدود السورية العراقية.

    وأبلغ "حزب الله" اللبناني فرنسا برسالة مفادها "أي تهور إسرائيلي تجاه لبنان سيكلف العدو غاليا وسيفتح عليه جبهة الجولان المحتل".

    من جهة أخرى لفتت الصحيفة إلى أن الجيش السوري والقوات التابعة لـ"حزب الله" يحضران لحسم المعركة في الجنوب السوري من الإرهابيين والجماعات المسلحة المختلفة للتحضير لأي ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة.

    أما بخصوص العراق، فقد اتفق الحزب مع قوات الحشد الشعبي للرد على أي ضربة تستهدف الحدود العراقية السورية، كما في اليمن سيسعى الحزب إلى دعم الحوثيين لوجستيا وعسكريا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قوات الحشد الشعبي, حزب الله اللبناني, لبنان, العراق, فرنسا, سوريا
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