بالفيديو... أطفال سوريون يهتفون فرحا بفوز منتخب روسيا على إسبانيا

يحظى المنتخب الروسي لكرة القدم بدعم معظم السوريين وتشجيعهم في مونديال روسيا 2018، حتى إن الكثير من السوريين باتوا يطلقون عليه اسم منتخب الشعب الروسي الشقيق، ولعل هذا الدعم هو أحد أشكال التعبير السوري عن العرفان بالجميل لروسيا ووقوفها الى جانب الشعب السوري خلال سنوات الحرب.

© Sputnik . Alexander Makarov شاهد كيف شجعت راقصات الباليه المنتخب الروسي في مباراته ضد إسبانيا (فيديو)

كاميرا سبوتنيك تابعت مجموعة من الأطفال السوريين وهم يتابعون ضربات الجزاء في نهاية مباراة المنتخبين الروسي والاسباني عبر خلال شاشة بأحد مقاهي مدينة اللاذقية، ورصدت الفرحة العارمة التي غمرتهم مع كل هدف روسي خلال المباراة.

وعبر الأطفال لـ"سبوتنيك" عن مدى حبهم للمنتخب الروسي ولروسيا وتقديرهم لمواقفها الثمينة مع الشعب السوري.

وكان المنتخب الروسي أطاح بنظيره الإسباني من المونديال أمس الأحد 1 تموز يوليو 2018، متأهلا لدور ربع النهائي، بعد الفوز 4-3 بركلات الترجيح، حيث كان الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهيا بالتعادل بهدف لكل فريق.