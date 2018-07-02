عقب 4 سنوات... قرار تونسي مرتقب بشأن ليبيا

تعتزم الحكومة التونسية استئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى المطارات الليبية نهاية تموز/يوليو الجاري، بعد انقطاع دام قرابة 4 سنوات.

تونس — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الحكومي التونسي عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني قوله، اليوم الاثنين، إن بلاده "اتخذت خطوات جادة من أجل استئناف عمل الخطوط الجوية التونسية بين طرابلس وتونس كمرحلة أولى نهاية الشهر الجاري".

وأضاف الوزير التونسي في تصريحه على هامش المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي، المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، والذي يهدف لترتيب انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الليبية برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين نهاية شهر أب/ أغسطس المقبل.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED سيالة يترأس وفد ليبيا في القمة الأفريقية بعد مغادرة السراج

ويجتمع وزيرا خارجية البلدين التونسي خميس الجهيناوي، والليبي محمد الطاهر سيالة في تونس ، الأسبوع المقبل، بعد لقاء أخير جرى بينها في طرابلس قبل ثلاثة أسابيع.

وفي أيار/مايو الماضي زار وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي بحكومة الوفاق الليبية هشام أبو شكيوات تونس، لبحث الترتيبات الفنية والأمنية لكل من مطار معيتيقة، ومطار مصراته، ومطار بنينا ببنغازي، تمهيداً لعودة الخطوط التونسية إلى ليبيا.

وفي 11 حزيران/يونيو الماضي أعلن الجهيناوي أن استئناف عمل الخطوط الجوية التونسية في ليبيا بات قريبا جدا، مؤكدا "فرقة فنية تابعة لمصلحة الطيران المدني التونسي باشرت زيارات مكثفة إلى ليبيا منذ مطلع العام الجاري للوقوف على جاهزية المطارات الليبية الفنية والأمنية لاستئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إليها".

وتوقفت رحلات معظم شركات الطيران الأجنبية بما فيها التونسية إلى ليبيا؛ بسبب الأوضاع الأمنية والتصعيد العسكري في البلاد في العام 2014.