"أنصار الله" تستعيد مواقع غرب الجوف... وقوات هادي تعلن قتل 20 حوثيا

سيطر مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على مواقع استراتيجية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، عقب معارك مع قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": إن "مسلحي أنصار الله هاجموا اليوم الاثنين، مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة صفر الحنايا بمديرية المتون غرب الجوف".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais "أنصار الله" تنشر فيديو لأول مرة لعمليات سلاح الجو المسير في الساحل

مؤكداً "سيطرة مقاتلي أنصار الله على عدد من المواقع الاستراتيجية خلال الهجوم الذي تزامن مع هجومين على مواقع عسكرية في الظهرة بصحراء الأجاشر ومنطقة المهاشمة، التابعتين لمديرية خب والشعف شرق الجوف".

وأشار المصدر إلى "إعطاب أنصار الله آلية عسكرية محملة بجنود من قوات هادي قرب المجمع الحكومي لمديرية المتون".

في الأثناء، أعلن الجيش اليمني مقتل أكثر من 20 عنصراً من أنصار الله وجرح آخرين بصد هجوم لهم في مديرية المتون غرب الجوف.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أن "قوات الجيش أحبطت هجوماً للميليشيا على مواقع في جبهة حام الأسفل بمديرية المتون، وكبدتها 20 قتيلاً وعدداً من الجرحى".

مضيفةً أن "مدفعية الجيش قصفت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي، ما ألحق خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "الحوثيين" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.