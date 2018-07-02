بحث "إنشاء معابر" لخروج السكان من مناطق سيطرة المسلحين في حماة

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء إيغور تسيغانكوف، أنه لا يستبعد إقامة معابر لخروج السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة في محافظة حماة السورية.

© AFP 2018 / Jack Guez روسيا تعتبر تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل في سوريا تهديدا قد يخرج عن السيطرة

موسكو — سبوتنيك . وقال قائد مركز المصالحة: "عقد لقاء بين ممثلي مركز المصالحة الروسية وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية في محافظة حماة".

وأوضح أنه تم خلال اللقاء بحث مسائل عودة اللاجئين من مناطق الإقامة المؤقتة، وكذلك بحث إمكانية "إنشاء معابر" لخروج اللاجئين من المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الاثنين، أن الوضع العملياتي في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.