الطيران العراقي يدمر أنفاقا لـ"داعش" في الجبال

دمر الطيران العراقي، باستخدام طائرات f16، خلال عملية نوعية، اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز، أنفاقا لتنظيم "داعش" الإرهابي، في سلسلة جبلية شمالي العاصمة العراقية، بغداد.

وأعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، منتصف نهار اليوم، قائلا ً:

© REUTERS / Umit Bektas القوات العراقية تلاحق "داعش" في مدينة مقدسة

"بإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة، تمكنت استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين من تزويد طائرات F16 العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود 3 أنفاق في جبال مكحول "بمحافظة صلاح الدين، شمالي بغداد".

وأضاف المركز، مبينا، أن هذه الأنفاق، تستخدم من قبل عناصر "داعش" الإرهابي لاستهداف القطاعات الأمنية العراقية، بقذائف الهاون، حيث دك صقور الجو هذه الإنفاق بضربات مؤكدة أدت إلى تدميرها بالكامل.

وتعتبر سلسلة جبال مكحول، من أحد أبرز المواقع التي كانت يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي، أوكارا له، في محافظة صلاح الدين التي حررتها القوات العراقية بالكامل مع باقي المدن بمحافظات كركوك، ونينوى، وديالى، والأنبار، بالكامل خلال معارك حسمت أواخر العام الماضي بانتصارات كبدت التنظيم الإرهابي، خسائر فادحة.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.