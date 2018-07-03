"أنصار الله" تستهدف مدينة الملك فيصل العسكرية بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة "أنصار الله" إطلاق صاروخ باليستي استهدف مدينة الملك فيصل العسكرية، في خميس مشيط، في عسير جنوب غربي السعودية.

ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية قصفت مدينة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بصاروخ باليستي من طراز "بدر1".

© AP Photo / Hani Mohammed صاروخ باليستي من "أنصار الله" على تجمعات للتحالف العربي وقوات هادي

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015، دعمًا للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة " أنصار الله ".

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "أنصار الله" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.