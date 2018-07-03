"أنصار الله" تستهدف مدينة الملك فيصل العسكرية بصاروخ باليستي

ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية قصفت مدينة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بصاروخ باليستي من طراز "بدر1".
وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.
وتتهم الرياض إيران بتزويد "أنصار الله" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.
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