مجلس الوزراء السعودي يؤكد استعداد المملكة لاستخدام طاقتها النفطية الاحتياطية

أكد مجلس الوزراء السعودي استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية من النفط عند الحاجة للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية في معدلات العرض والطلب بالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الثلاثاء 3 تموز/يوليو، أن مجلس الوزراء يؤكد خلال اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية في معدلات العرض والطلب على البترول وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY السعودية تتخذ قرارا عاجلا ضد شبكة "بي إن سبورت" القطرية

وذكرت الوكالة أن الملك سلمان أطلع مجلس الوزراء "على فحوى الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما جرى خلاله من تأكيد الزعيمين على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي".وأضافت الوكالة أن "مجلس الوزراء يؤكد على أن أحد أهم أهداف سياسة المملكة البترولية هو السعي دوما لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول وبالتنسيق والتشاور مع الدول المنتجة الأخرى، وكذلك الدول المستهلكة الكبرى".