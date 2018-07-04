موقف بطولي ينهي حياة سعوديين في الولايات المتحدة

لقى طالبان سعوديان مصرعهما غرقا خلال محاولة إنقاذ طفلين سقطا في نهر شيكوبي ويلبرهام يوم الجمعة الماضي، بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، جرفت تيارات مائية قوية الطفلين خلال سباحتهم في النهر، وحاولت مجموعة من الأشخاص من بينهم الطالبين السعوديين إنقاذهما، ولكن التيارات كانت أقوى وجرفتهما أيضا.

وحاولت السلطات إنقاذ الطالبين الذين نجحا في إنقاذ الطفلين، وبحثت الشرطة وفرق الغوص في النهر لعدة ساعات دون جدوى، قبل أن يتم انتشال جثة أحد الطالبين في نفس الليلة، وانتشال جثة الآخر صباح الاثنين.

وذكرت السلطات أن الطالبين هما ذيب اليامي صاحب الـ27 عاما، وابن عمه جاسر الراكة صاحب الـ25 عاما، اللذين كانا يدرسان الهندسة في الولايات المتحدة.

وقال شباب اليامي شقيق ذيب لصحيفة "سبق" السعودية، إن أخيه ذيب وابن عمه جاسر مبتعثان لدراسة الهندسة في الولايات المتحدة، وكان من المقرر أن يتخرجا الشهر المقبل.

وأوضح شباب اليامي أن الثنائي كان يتنزه، قبل أن يشاهد سيدة تحاول إنقاذ طفليها بعد سقوطهما في النهر وتستغيث، ليقفز في النهر محاولا إنقاذ الطفلين.

يذكر أن أحد الطفلين نجا من الغرق في نفس الوقت، بينما مكث الآخر في المستشفى يومين وخرج بحالة جيدة.