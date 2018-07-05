الإمارات تصدر بيانا عاجلا بشأن المواطنين القطريين

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً، صباح اليوم الخميس 5 يوليو/تموز، بشأن المواطنين القطريين، بعد مرور أكثر من عام على مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لدولة قطر.

وأكدت الإمارات أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ صدور قرارها في 5 يونيو/حزيران 2017 قطع علاقاتها مع قطر، وذلك وفقاً لـ"وكالة الأنباء الإماراتية" وام.

© Sputnik . Abdoulkader Khadj الإمارات تكشف الحل الوحيد لإنهاء أزمة قطر مع "دول المقاطعة"

وأكد البيان أن "مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج تصريح، لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمون في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات"، موضحة أنه يتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2017 وهو /009718002626/.

إلى ذلك، أورد بيان الخارجية أنه "نتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها قطر ضد الإمارات، فإنها ترى أنه من الضروري التأكيد على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة".

وأضافت الوزارة الإماراتية: "إنه منذ صدور قرار قطع العلاقات مع قطر لم تتخذ الإمارات أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوما الواردة في إعلان 5 يونيو/حزيران 2017، وإن دولة الإمارات إذ تأسف من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، فإنها تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري".

وفي الوقت ذاته، أكدت الإمارات استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي، داعية قطر إلى احترام التزاماتها الدولية والكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والامتناع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها.