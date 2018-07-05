الإمارات تصدر بيانا عاجلا بشأن المواطنين القطريين

وأكدت الإمارات أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ صدور قرارها في 5 يونيو/حزيران 2017 قطع علاقاتها مع قطر، وذلك وفقاً لـ"وكالة الأنباء الإماراتية" وام.
إلى ذلك، أورد بيان الخارجية أنه "نتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها قطر ضد الإمارات، فإنها ترى أنه من الضروري التأكيد على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة".
وأضافت الوزارة الإماراتية: "إنه منذ صدور قرار قطع العلاقات مع قطر لم تتخذ الإمارات أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوما الواردة في إعلان 5 يونيو/حزيران 2017، وإن دولة الإمارات إذ تأسف من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، فإنها تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري".
وفي الوقت ذاته، أكدت الإمارات استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي، داعية قطر إلى احترام التزاماتها الدولية والكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والامتناع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها.
خبر | #الإمارات تؤكد أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ صدور قرارها في 5 يونيو 2017 قطع علاقاتها مع قطر#وامhttps://t.co/Gvv33ZigK6— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 5, 2018
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