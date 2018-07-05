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15:36 05 يوليو/ تموز 2018
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    الجيش البريطاني

    صحيفة: نشر قوات بريطانية في إحدى الدول الخليجية نهاية العام

    © REUTERS / Justin Tallis/pool
    العالم العربي
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    قالت مصادر صحيفة إن بريطانيا وافقت على نشر قوات لها في إحدى الدول الخليجية، في أعقاب اجتماع لجنة التوجيه المشتركة بين لندن وهذه الدولة الأسبوع الماضي.

    وقالت صحيفة "النهار" الكويتية، إن بريطانيا وافقت على نشر قوات لها في الكويت، في أعقاب اجتماع لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين، الأسبوع الماضي، وزيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد إلى لندن، والتي اختتمها الاثنين الماضي.

    وزير خارجية بريطانية الجديد بوريس جونسون
    © AFP 2018 /
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    ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، قوله إن بريطانيا رحبت ووافقت على الطلب الكويتي بتواجد قوات لها في الكويت، على أن يتم بحث باقي التفاصيل في وقت لاحق، متوقعاً نشر القوات نهاية العام الحالي.

    وأضافت أن "وسائل إعلام إنجليزية كشفت أن بريطانيا تدرس طلبا بتواجد عسكري محدود لقواتها في الكويت، والتي عبرت عن اهتمامها بتواجد بريطاني إضافي، لافتة إلى أن السفير البريطاني في الكويت مايكل دافنبورت، قال في مقابلة مع شبكة "فورسيز" البريطانية المختصة بالشؤون العسكرية، إن حجم هذا التواجد لن يكون كبيراً، مؤكدا أن علاقات الدفاع ركيزة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

    وأشارت إلى أن السفير دافنبورت قال إن "إرسال قوة عسكرية بريطانية للكويت سيكون في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدفاع، والمعروف باسم (لجنة التوجيه المشتركة)، واصفاً العلاقات الدفاعية بين لندن والكويت بالـ"محورية" في إطار علاقات الصداقة الثنائية بين البلدين الممتدة منذ نحو 120 عاماً"، حسب الصحيفة.

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