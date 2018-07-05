قوات الرئيس هادي تهاجم مواقع لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

نفذت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، هجوما على مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر مصدر عسكري في "ألوية العمالقة" التابعة لقوات الرئيس هادي، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات شنت، بإسناد من طيران التحالف، هجوما على مواقع لمسلحي أنصار الله باتجاه مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأكد المصدر "سقوط قتلى وجرحى في صفوف مقاتلي أنصار الله خلال الهجوم الذي شاركت خلاله مروحيات التحالف"

وتشهد مدينة الحديدة معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية.

وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.