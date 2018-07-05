انفجار يهز مدينة محردة شمالي حماة في سوريا

وقال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" إن الانفجارات تعود لاحتراق مستودع ذخيرة وأسلحة تابع لقوة من وحدات الدفاع الوطني في مدينة محردة بعد تمدد ألسنة اللهب من حريق نشب في منطقة مجاورة تكسوها الأعشاب والمزروعات اليابسة، لتصل إلى موقع المستودع ما أدى لحدوث عدة انفجارات متتالية بالإضافة لنشوب حريق في المكان.
وفي 18 مايو/أيار الماضي، شهد مطار حماة العسكري 4 انفجارات عنيفة نتيجة احتراق وانفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع بدرجات الحرارة، واقتصرت حينها الأضرار على المادية أيضا.
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