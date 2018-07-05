انفجار يهز مدينة محردة شمالي حماة في سوريا

هزت سلسلة انفجارات عنيفة، اليوم الخميس 5 يوليو/تموز، مدينة محردة شمالي غرب حماة وسط سوريا.

وقال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" إن الانفجارات تعود لاحتراق مستودع ذخيرة وأسلحة تابع لقوة من وحدات الدفاع الوطني في مدينة محردة بعد تمدد ألسنة اللهب من حريق نشب في منطقة مجاورة تكسوها الأعشاب والمزروعات اليابسة، لتصل إلى موقع المستودع ما أدى لحدوث عدة انفجارات متتالية بالإضافة لنشوب حريق في المكان.

© Sputnik . morad saeed الجماعات المسلحة تستهدف بالقذائف الصاروخية محطة محردة الحرارية بريف حماة السورية

وأضاف المصدر أن فرق الإطفاء توافدت إلى المنطقة على الفور، وهي تعمل حاليا للسيطرة على الحريق، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية نتيجة هذه الانفجارات

وفي 18 مايو/أيار الماضي، شهد مطار حماة العسكري 4 انفجارات عنيفة نتيجة احتراق وانفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع بدرجات الحرارة، واقتصرت حينها الأضرار على المادية أيضا.