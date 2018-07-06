إسرائيل تمنع متضامنا سويديا من دخول فلسطين

منعت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة 6 يوليو/ تموز، متضامنا سويديا من الدخول إلى فلسطين بعد عبوره من الحدود الأردنية ووصوله للمنطقة الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل.

رام الله- سبوتنيك. وأخضعت السلطات الإسرائيلية المتضامن السويدي، بنجامين لادرا، لتحقيق استمر نحو 6 ساعات.

© AFP 2018 / THOMAS COEX إسرائيل تمنع فعالية ليوم المرأة في القدس

ووصل لادرا سيرا على الأقدام قادما من السويد بعد رحلة استغرقت 11 شهرا، ليعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويلفت انتباه العالم إلى القضية الفلسطينية.

وسلمته السلطات الإسرائيلية قرارا يقضي بمنعه من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية لدى وصوله المعبر الرابط بالأردن المعروف باسم "معبر الشيخ حسين".

من جانبها أدانت حركة "فتح" منع إسرائيل المتضامن السويدي من الدخول إلى فلسطين. وقالت، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، "إن منع المتضامن السويدي يندرج تحت إطار عجز وخوف الاحتلال الإسرائيلي من الرأي العام، ومحاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة التي تؤكد أن إسرائيل تجسد أبشع معاني العنصرية، وتخشى رجلا جاء لفلسطين حاملا علما يعبر عن التضامن والحرية لشعبها".

وأضاف البيان: "إن لادرا أراد القول للعالم إن هناك شعب فلسطيني ما زال يتعرض لكل أنواع العنصرية والاضطهاد من قبل الاحتلال، وأنه آن الأوان لرفع الصوت عاليا ضد هذا الاحتلال".