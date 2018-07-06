لماذا أعلنت الإمارات وقفا مؤقتا لإطلاق النار في الحديدة

قال الصحفي والمحلل السياسي اليمني أكرم الحاج، إن "المعارك وسط مدينة الحديدة كانت هادئة، وبعد مغادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، على الرغم من أنه لم يُعلن عن وقف لإطلاق النار هناك".

وأشار الحاج في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إلى أن هناك مديريات أخرى استمرت فيها المعارك بمناطق حيتا والدريهمي وغيرها من المديريات.

وأوضح الصحفي اليمني أن "العمليات مستمرة على اعتبار ما يقوم به الطرفان من عمليات مباغتة توحي أن العملية السياسية لم تخرج بحل بعد فشل المبعوث الأممي في جولته الأخيرة، ما يعني عودة المعارك بين الطرفين للسيطرة على ميناء الحديدة".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD قوات الرئيس هادي تهاجم مواقع لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

وقال الحاج، إن "جماعة أنصار الله ما زالت تتمسك بعدم مغادرة الحديدة أو الانسحاب من المدينة والميناء وتريد أن تبقى هي الجهة الإدارية على الميناء بإشراف الأمم المتحدة وهذا ما خرج به مارتن غريفيث خلال زيارته إلى صنعاء"، وهذا على عكس ما يريده الطرف الآخر المتمثل في الشرعية وهادي والتحالف العربي.

وأوضح أن "الوقف المؤقت الذي أعلنته الإمارات، كان بسبب إتاحة الفرصة للمبعوث الأممي لعملية انسحاب جماعة أنصار الله من الحديدة ومينائها".