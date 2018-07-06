الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة الوصول لسلام شامل في اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وحسب موقع تنظيم المؤتمر الشعبي العام "المؤتمر نت"، شددت السيدة كالفو، خلال لقائها في صنعاء، الأمين العام للمؤتمر رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي وعددا من القيادات المؤتمرية على "تمسك ودعم الاتحاد الأوروبي لوحدة وسيادة اليمن ورفضه أي مشاريع لتقسيم اليمن، لما لذلك من مخاطر على الأمن والسلم الدوليين"، معبرةً عن "تقديرها للمؤتمر ورؤيته ومواقفه تجاه مختلف القضايا".
وأكد الراعي "الحرص على دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يحافظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن".
واستعرض الأمين العام المساعد للمؤتمر والقيادات "المؤتمرية"، الأوضاع الإنسانية الكارثية الناجمة عن تصعيد التحالف في مختلف الجبهات واستمرار الحصار على الشعب اليمني والنتائج الكارثية الناجمة عنه، والتي فاقمت الأوضاع الإنسانية وزايدت حالات النزوح الداخلية خاصة من محافظة الحديدة.
وأشاروا إلى "تسجيل أول حالة غرق لشباب يمنيين أثناء محاولتهم الذهاب إلى أوروبا هربا من الأوضاع المأساوية التي يمر بها اليمن"، مثمنين "موقف البرلمان الأوروبي ومساندته الدائمة للشعب اليمني.
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