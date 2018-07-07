مجلس النواب الليبي يستنكر تصريحات وزيرة دفاع إيطاليا حول التدخل في شؤون البلاد

بنغازي — سبوتنيك. وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي عبد الكريم المريمي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى أبدى امتعاضه واستنكاره بشدة لتصريحات وزيرة الدفاع الإيطالية، التي نشرت بوسائل إعلام عديدة التي قالت فيها ان ليبيا قيادتها لنا وفي الوقت الحاضر لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا وأحيط بذلك السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، وطلب منه توضيح ما نشر في وسائل الإعلام عن تصريحات وزيرة الدفاع الإيطالية اتجاه ليبيا".

© AFP 2018 / Abdullah Doma مجلس النواب الليبي يتهم قطر بالتدخل في الشأن الليبي ودعم عصابات إرهابية

وأضاف المريمي أن "سفير إيطاليا لدى ليبيا اتصل بالحكومة وبوزارة الدفاع الإيطالية وعلى اثر ذلك بعث السفير الإيطالي بيروني برسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،.. بأن ما تم نشره مؤخرا في وسائل الإعلام لا يمت للحقيقة بأي صلة كانت وإنما الترجمة الحرفية لتصريحات وزيرة الدفاع هي التي كانت خاطئة".

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن "السفير الإيطالي اكد في رسالته، بأنه اجرى اتصال بالحكومة الإيطالية ووزارة الدفاع حيث اكدوا بأن هذه التصريحات التي صدرت هي تصريحات مزورة".

وأوضح أن " السفير الإيطالي أكد خلال رسالته على أن إيطاليا حكومة وشعبا مع استقرار ليبيا وسيادتها ومع اجراء انتخابات في ليبيا وندعم ذلك من باب استقرار ليبيا الذي يهمنا لأننا نعتبر ليبيا دولة صديقة وجارة يجمعنا مصير واحد من خلال تقاربنا الجغرافي حول البحر الأبيض المتوسط وبذلك نطمئن فخامتكم حول استفساركم".