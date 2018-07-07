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15:27 07 يوليو/ تموز 2018
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    قوات الجيش السوري في محافظة درعا، على الحدود السورية الأردنية، سوريا، الأردن

    طريق دمشق عمان آمنا... والجيش السوري يباشر بإزالة السواتر الترابية

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    أمن الجيش السوري طريق دمشق - عمان الدولي بشكل كامل بعد دخول عدد من البلدات في عملية المصالحة، وتباشر آلياته عمليات إزالة الحواجز والسواتر الترابية التي أقامتها المجموعات المسلحة.

    دمشق — سبوتنيك. وقال قائد عسكري ميداني، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "الجيش السوري يقيم نقاطا عسكرية على طول الطريق الدولي الذي بات آمنا بعد دخول بلدات نصيب وأم المياذن لعملية المصالحة"، لافتاً إلى أن "جرافات الجيش تقوم حاليا بإزالة جميع السواتر الترابية التي أقامها مسلحو جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها".

    قوات الجيش السوري في محافظة درعا، على الحدود السورية الأردنية، سوريا، الأردن
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    الجيش السوري يسيطر على معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن
    وأضاف القائد العسكري أن "الجيش السوري استعاد معبر نصيب بعد تنفيذ عملية التفاف لتدخل بعد ذلك البلدات المجاورة في عملية المصالحة".

    جدير بالذكر أن معبر نصيب الحدودي الذي تعرض لدمار كبير جراء الحرب التي تعانيها سوريا منذ أكثر من سبع سنوات، خرج عن سيطرة الدولة السورية في الأول من أبريل/نيسان عام 2015 وهو أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن وسوريا، ويقع بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحاما على الحدود وأهم المعابر في الشرق الأوسط، حيث تنتقل عبره معظم البضائع بين تركيا وسوريا ولبنان والأردن والخليج.

    بدأ العمل بإنشائه عام 1991 على مساحه من الأرض تبلغ 867 دونما، وقد تم استحداث ما مساحته 280.000 متر مربع من مباني وساحات وطرق وأنجز عام 1996.

    وقد بوشر العمل في المركز عام 1997 حيث أصبح يستقبل المسافرين القادمين والمغادرين بمركباتهم الخاصة أو بوسائط النقل العمومية واستقبال الشاحنات القادمة والمغادرة من خلال فرع الشحن كما تم إجراء مشاريع توسعه لزيادة قدرة المركز على تقديم خدمات بمستوى أفضل لزوار البلدين وبسبب ازدياد حركة المسافرين عبر المركز الحدودي حيث تم إنشاء مبنى حديث للقادمين وآخر للمغادرين وثالث للشحن مزودة بكافة الخدمات التي يحتاجها المسافر.    

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب في الجنوب السوري, معبر نصيب, الجيش السوري, الأردن, سوريا
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