في قصر الإليزيه... أول ظهور لنجل أمير قطر في زيارة رسمية

ولفت ظهور حمد بن تميم، النظر خلال زيارة والده إلى الإليزيه وكذلك وجوده إلى جانب والده في قاعدة دي مارسان الفرنسية، إذ يعتبر ذلك أول ظهور له في زيارة رسمية.
وتفاعل مغردون مع ظهور نجل الأمير، وأشاروا إلى أن ذلك يمثل عمق العلاقات بين البلدين.
وقال حساب يحمل اسم "جابر الحرمي": "حمد بن تميم بن حمد آل ثاني. على خطى والده يسير.. لقطة في قصر الأليزيه متوسطا".
حمد بن تميم بن حمد آل ثاني..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 6, 2018
على خطى والده يسير..
لقطة في قصر الأليزيه متوسطا:#تميم_بن_حمد_آل_ثاني أمير دولة #قطر #إيمانويل_ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية #قطر_أقوى #حمد_بن_تميم pic.twitter.com/rfgVxj6a7g
بينما قال حساب آخر يحمل اسم "ابتسام الحبيل":"الأمير الوالد " قال يوما: واننى على يقين أن تميم سيضع مصلحة الوطن وخير أهله نُصب عينيه وستكون سعادة الانسان القطري غايته الأولى على الدوام. اليوم: ننعم في قطر بالعز وبين الشعوب بالمكانة فلسيدي (تميم) منا الولاء".
#الامير_الوالد " قال يوما:— ابتسام الحبيل (نبض قطر) (@ebtisamalhobail) July 5, 2018
واننى على يقين أن #تميم سيضع مصلحة الوطن وخير أهله نُصب عينيه وستكون سعاده الانسان القطري غايته الأولى على الدوام.
🇶🇦
اليوم: ننعم في #قطر بالعز وبين الشعوب بالمكانه فلسيدي @TamimBinHamad منا الولاء.#أخوان_روضة #حمد_بن_تميم #قطر #نبض_قطر_ابتسام pic.twitter.com/v5sr9EqGXx
في حين قال حساب يحمل اسم "خالد الجاسم": "لك عين أبوك اللي على الشعب ظلّه. نظرة شجاعٍ في مداها تحدّي. إلى سألك الوقت ويش أنت ؟ قلّه نجل تميم المجد والعود جدّي".
لك عين ابوك اللي على الشعب ظلّه— خالد جاسم (@khalidjassem74) July 5, 2018
نظرة شجاعٍ في مداها تحدّي
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إلى سألك الوقت ويش أنت ؟ قلّه
نجل #تميم_المجد و #العود جدّي 🇶🇦
.#حمد_بن_تميم #قطر pic.twitter.com/i0KSe0whqQ
🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦#قطر #فرنسا #الازمه_الخليجية #حصار_قطر #تميم_المجد pic.twitter.com/F9s9hiMMlV— مشاعل بنت حمد بن سحيم (@MHS_22) July 6, 2018
🇶🇦— محمد الشهواني (@m8_alshahwani) July 5, 2018
أبوه وَردّنا لـ عَذب المشاريب
زَيزومنا لا كَشّر الوَقت نابه
وجده تَعلى نايفات المَراقيب
اللي بوجه الشعب ما صَك بابه
وأنت المواري فيك طْيبٍ على طْيب
مِن لابة تَثني نَهار الحرابة
🇶🇦
وأنت الذخر والظَن في مثلك يصيب
يَحميك مَن أنزل علينا كتابه pic.twitter.com/BR0Rgv1Rw8
وكان الأمير تميم مؤخرا مع أبنائه في عدة مناسبات غير رسمية منها في أثناء حضور إحدى مباريات مونديال روسيا 2018.
سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفظه الله مع ابنائه في مباراة #البرازيل_المكسيك 💛@TamimBinHamad pic.twitter.com/Z5TizyC5ok— علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) July 2, 2018
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