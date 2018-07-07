في قصر الإليزيه... أول ظهور لنجل أمير قطر في زيارة رسمية

ظهر نجل أمير قطر، تميم آل ثاني، في أثناء مراسم استقبال الرئيس الفرنسي للأمير أمس الجمعة 6 يوليو/تموز في قصر الإليزيه.

ولفت ظهور حمد بن تميم، النظر خلال زيارة والده إلى الإليزيه وكذلك وجوده إلى جانب والده في قاعدة دي مارسان الفرنسية، إذ يعتبر ذلك أول ظهور له في زيارة رسمية.

وتفاعل مغردون مع ظهور نجل الأمير، وأشاروا إلى أن ذلك يمثل عمق العلاقات بين البلدين.

وقال حساب يحمل اسم "جابر الحرمي": "حمد بن تميم بن حمد آل ثاني. على خطى والده يسير.. لقطة في قصر الأليزيه متوسطا".

حمد بن تميم بن حمد آل ثاني..

على خطى والده يسير..

لقطة في قصر الأليزيه متوسطا:#تميم_بن_حمد_آل_ثاني أمير دولة #قطر #إيمانويل_ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية #قطر_أقوى #حمد_بن_تميم pic.twitter.com/rfgVxj6a7g — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 6, 2018

بينما قال حساب آخر يحمل اسم "ابتسام الحبيل":"الأمير الوالد " قال يوما: واننى على يقين أن تميم سيضع مصلحة الوطن وخير أهله نُصب عينيه وستكون سعادة الانسان القطري غايته الأولى على الدوام. اليوم: ننعم في قطر بالعز وبين الشعوب بالمكانة فلسيدي (تميم) منا الولاء".

في حين قال حساب يحمل اسم "خالد الجاسم": "لك عين أبوك اللي على الشعب ظلّه. نظرة شجاعٍ في مداها تحدّي. إلى سألك الوقت ويش أنت ؟ قلّه نجل تميم المجد والعود جدّي".

لك عين ابوك اللي على الشعب ظلّه

نظرة شجاعٍ في مداها تحدّي

.

إلى سألك الوقت ويش أنت ؟ قلّه

نجل #تميم_المجد و #العود جدّي 🇶🇦

.#حمد_بن_تميم #قطر pic.twitter.com/i0KSe0whqQ — خالد جاسم (@khalidjassem74) July 5, 2018

🇶🇦

أبوه وَردّنا لـ عَذب المشاريب

زَيزومنا لا كَشّر الوَقت نابه

وجده تَعلى نايفات المَراقيب

اللي بوجه الشعب ما صَك بابه

وأنت المواري فيك طْيبٍ على طْيب

مِن لابة تَثني نَهار الحرابة

🇶🇦

وأنت الذخر والظَن في مثلك يصيب

يَحميك مَن أنزل علينا كتابه pic.twitter.com/BR0Rgv1Rw8 — محمد الشهواني (@m8_alshahwani) July 5, 2018

​وكان الأمير تميم مؤخرا مع أبنائه في عدة مناسبات غير رسمية منها في أثناء حضور إحدى مباريات مونديال روسيا 2018.