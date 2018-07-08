حمد بن جاسم يغرد عن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي

وجه حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، انتقادا لعدم إحترام العرب والخليجيين -على حد وصفه- العهود والقوانين بين بعضهم البعض.

وقال بن جاسم عبر حسابه الرسمي: "من الغريب، أننا كدول عربية وبالذات دول الخليج نحترم العهود والقوانين التي تربطنا بالغرب سواء كانت اقتصادية أو حقوق مؤلف أو خلاف ذلك".

وأضاف: "دائما نحسب تأثير أي خطوة سنأخذها على صورتنا لدى الآخرين، ولكننا لا نحترم أي تعهدات أو قوانين بيننا كعرب أو خليجين"

١-من الغريب، أننا كدول عربيه وبالذات دول الخليج نحترم العهود والقوانين التي تربطنا بالغرب سواء كانت اقتصاديه أو حقوق مؤلف أو خلاف ذلك، ودائما نحسب تأثير أي خطوة سنأخذها على صورتنا لدى الآخرين، ولكننا لا نحترم أي تعهدات أو قوانين بيننا كعرب أو خليجين — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 8, 2018

وفي إشارة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، قال بن جاسم: "وهذا ما يقلل من احترام الغير لقوانيننا المحلية أو التي تجمعنا من خلال الجامعة العربية أو مجلس التعاون وكأننا نؤكد مقولة "من أمن العقوبة أساء الأدب".

وأضاف: "هناك أمثلة كثيرة أستطيع أن أسوقها، وهو ما دعاني أن أكتب هذه الخاطرة، ولكنني أكتفي الآن أن أكتبها بشكلها العام".

٢- وهذا ما يقلل من احترام الغير لقوانيننا المحلية أو التي تجمعنا من خلال الجامعة العربية أو مجلس التعاون وكأننا نؤكد مقولة "من أمن العقوبة أساء الأدب". هناك أمثلة كثيرة أستطيع أن أسوقها، وهو ما دعاني أن أكتب هذه الخاطرة، ولكنني أكتفي الآن أن أكتبها بشكلها العام. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 8, 2018

يذكر أن الأزمة الخليجية شهدت مؤخرا تصعيدا جديدا من جانب الدول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مع قطر.

إذ قدمت الدول العربية المقاطعة طلبات استئناف لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، للطعن بقرارات منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" حول قطر.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير البحرين غير المقيم لدى مملكة هولندا قوله إن "دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ترى أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مضمون الخلاف وأن المجلس نفسه قد أخطأ في رفض الملاحظات التي أثيرت ضد طلب قطر"

وكانت إيكاو قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارات نهائية بشأن رفض طعون الدول الأربع، كما رفضت جميع اعتراضات دول المقاطعة وقبلت في الوقت نفسه النظر في شكوييْن قدمتهما قطر.