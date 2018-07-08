اليمن يسلم الأمم المتحدة قائمة بآثاره المفقودة

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، إن "منسق فريق الخبراء الأممي أبدى خلال تسلمه من وزير الثقافة اليمني مروان دماج، نسخة بقائمة الآثار اليمنية المفقودة، الاستعداد لتقديم الدعم الفني للثقافة اليمنية من خلال المساعدة في تدريب فنيين كمتخصصين في تتبع للقطع والموروث الثقافي اليمني في السوق الدولية".

© Sputnik . Mixail Voskresensky آثار منهوبة من تدمر ومهربة عبر قطر تجد طريقها إلى سويسرا

وأشار حميش إلى "ما قام به الفريق من أعمال في مجال حماية الآثار اليمنية والحفاظ عليها من خلال التخاطب مع منظمة اليونيسكو والطلب منها التعميم لجميع المتاحف العالمية بعدم البيع والشراء والتعامل بالمتاجرة بالقطع والمقتنيات اليمنية".

من جهته، استعرض الوزير دماج، الوضع الثقافي في اليمن وما يتعرض له الموروث الثقافي والحضاري من تدمير خاصةً في مجال الآثار. وأشار إلى أن "عدداً من المواقع والمباني التاريخية تعرضت للنبش والتدمير من قبل الميليشيا الحوثية الانقلابية" على حد وصفه.

ولفت دماج إلى:

ما تقوم به بعض قيادات الحوثيين من نبش للمواقع الأثرية وبيع القطع الأثرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، إضافة إلى تعرض المتاحف إلى التدمير الكلي أو الجزئي، خاصة في محافظتي أبين وتعز، واللتين تعرضت فيهما المتاحف لأضرار جسيمة نتج عنها فقدان الكثير من محتوياتهما من المقتنيات والقطع الأثرية والمخطوطات.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.