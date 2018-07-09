البشير إلى تركيا للمشاركة في حفل تنصيب أردوغان رئيسا للبلاد

توجه الرئيس السوداني عمر البشير، صباح اليوم الاثنين، إلى دولة تركيا، للمشاركة في تنصيب رجب طيب أردوغان، رئيسا لتركيا، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو الماضي.