خبير سوري: الغارات لم تستهدف مطار التيفور

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد هيثم حسون، أن الغارات المجهولة التي تم شنها في محيط قاعدة التيفور العسكرية، لكنها لم تستهدف مطار التيفور بشكل مباشر.

وقال حسون في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر أثير راديو "سبوتنيك" إن "السبب المباشر على عدوان قاعدة التيفور العسكرية، هى أن هذه المنطقة بعيدة عن منطقة الاشتباكات".

© AP Photo / Ariel Schalit برلماني سوري: الهجوم الإسرائيلي على "التيفور" لن يكون الأخير

وتابع "بالتالي فلا يمكن أن تؤدي هذه الاعتداءات إلى نشوب صراع مسلح مباشر بين إسرائيل والجيش العربي السوري ، لأن منطقة الاشتباك هى منطقة الجولان، كما أن هناك ذرائع لإسرائيل عن أن هذه القاعدة هى مركز لتمرير وإيصال السلاح من إيران تجاه مناطق انتشار حزب الله في سوريا ولبنان".

وأوضح الخبير السوري أن الغارات لم تستهدف مطار التيفور بشكل مباشر، لأن دفاعات السلاح الجوي، تصدت للصواريخ، التي تم إطلاقها من إسرائيل، بحسب قوله، مضيفا "بالتالي، لم تصل هذه الصواريخ إلى القاعدة الجوية العسكرية والمناطق المستهدفة هي محيط المطار، ومناطق ارتكاز الرادارات الفنية".

وتصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لهجوم ، مساء أمس الأحد، وأسقطت عددا من الصواريخ التي كانت تستهدف مطار "التيفور" العسكري، حيث أصابت إحدى الطائرات وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم إسقاط 6 صواريخ بواسطة الدفاعات الجوية السورية بمحيط مطار "التيفور" انطلقت من الجهة الجنوبية لمنطقة التنف باتجاه المطار، مشيرا إلى أنه تم رصدهم لحظة الإطلاق من جنوب منطقة التنف ولم تخترق الأجواء السورية أكثر من 6 صواريخ.

لكن رفض الجيش الإسرائيلي التعليق حول أنباء قصفه للقاعدة الجوية "مطار التيفور" في سوريا، وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نعلق على التقارير التي وردت في الصحافة الأجنبية".