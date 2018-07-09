اليمن ... قوات أمنية تصل إلى صعدة لتأمين مناطق سيطرة الحكومة

وصلت قوات أمنية يمنية تابعة لشرطة محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، اليوم الاثنين، إلى محور علب لتأمين المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين".

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن مدير عام شرطة محافظة صعدة، العميد خالد أحمد حسن الخلاسي، أن "تشكيل هذه القوات تم بدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومن مهامها استلام المناطق المحررة والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

مؤكداً أنها:

ستتواجد في جميع جبهات المحافظة خلال فترة وجيزة وفق الخطة المرسومة لإدارة شرطة محافظة صعدة.

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يذكر أن القوات الحكومية أعلنت تحقيق تقدم بدعم من قوات التحالف في مديريات باقم والظاهر وكتاف ورازح بمحافظة صعدة، واستعادة مناطق واسعة بعد توسيع عملياتها العسكرية ضد مسلحي جماعة أنصار الله، وفتح 5 جبهات بالمحافظة.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة الحوثيين.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.