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    الحشد الشعبي ينتشر في سنجار

    الحشد الشعبي يعلن مقتل انتحاريين بإحباط عملية تسلل لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين

    © Sputnik . Nazek Mohamed
    العالم العربي
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    أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة مسلحين، قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بإحباط عملية تسلل جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye
    "الحشد الشعبي" يعلن إقامة تحصينات عسكرية جديدة لمنع تسلل "داعش" من سوريا للعراق
    بغداد- سبوتنيك. وقال الموقع الإعلامي للحشد: "إن قوة من اللواء 43 بالحشد الشعبي تمكنت من إحباط عملية تسلل لـ15 انتحاريا بتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة تل الذهب بمحيط قضاء بلد جنوب سامراء ضمن محافظة صلاح الدين".

    وأضاف الموقع: "تم قتل أربعة انتحاريين وإصابة آخرين فيما لاذ البقية بالفرار"، مبينا أن "القوات الأمنية والحشد الشعبي يطاردون حاليا الانتحاريين الفارين".

    وكان عنصر واحد من الحشد الشعبي، قد قتل، فيما أصيب 4 آخرون بجروح، إثر هجوم شنه 4 انتحاريين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في بيجي، شمالي العراق.

    يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

    وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن عن عزم القوات العراقية ملاحقة تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية حتى يتم القضاء عليه نهائيا، فيما تم الإعلان لاحقا عن تنفيذ القوات العراقية ضربات جوية في سوريا بالتنسيق مع دمشق أسفرت عن مقتل العشرات من قياديي التنظيم وتدمير مقار رئيسية له.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الحشد الشعبي, داعش, العراق
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