المبعوث الأممي إلى اليمن يصل عدن للقاء الرئيس هادي

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء 10 يوليو/تموز، إلى عدن جنوب اليمن للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي لمتابعة جهوده الرامية لحل الأزمة القائمة في اليمن منذ سنوات.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر في مطار عدن الدولي، وكالة "سبوتنيك"، بأن غريفيث "وصل إلى مطار عدن الدولي".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH المبعوث الأممي: حققنا 3 إنجازات في اليمن

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ضمن جهوده لوقف العملية العسكرية التي تنفذها القوات الحكومية، مدعومة بقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، في الحديدة منذ 13 يونيو/حزيران الماضي، وتجنيب المدينة ومينائها الاستراتيجي المواجهات، تمهيدا لاستئناف المفاوضات التي يعتزم إطلاقها الشهر الجاري.

ويشترط هادي انسحاب مسلحي أنصار الله من مدينة الحديدة ومينائها قبيل استئناف المفاوضات، وهو ما ترفضه الجماعة التي أعلنت موافقتها على دور أممي فني فقط في ميناء الحديدة.

وتشهد الحديدة معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية لهادي، بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، للسيطرة على الميناء، المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية، وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.