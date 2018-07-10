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    العاصمة السعودية الرياض

    الحكومة السعودية تقر مذكرة تفاهم مع روسيا في المجال المحاسبي والرقابي

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    أقرت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، بروتوكولا للتعاون في المجال المحاسبي والرقابي، تم الاتفاق حوله، في وقت سابق، بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وغرفة المحاسبات في روسيا.

    إنتاج النفط
    © Fotolia / marrakeshh
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    القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء في بيان مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني".

    ولفت البيان أن ذلك جاء بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (157 / 38) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ (9أيار/مايو 2108)، و"قد أُعد مرسوم ملكي بذلك".

    كان رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي حسام العنقري، التقي في العاصمة الروسية موسكو، في 2تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مع رئيسة غرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية تتيانا غوليكوفا.

    وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجهازين في مجالات المراجعة المشتركة والتدريب وتبادل الخبرات، وتعزيز دورهما فيما يتعلق بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي).

    وأشار العنقري، وقتها، إلى أن زيارته تجري على خلفية الزيارة التاريخية التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مستهل شهر تشرين الأول/أكتوبر من ذات العام، والتي تم التوقيع في إطارها على أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.

    وعبر العنقري عن أمله بأن رئاسة روسيا "الانتوساي" في عام 2019، ستسهم في تعميق التعاون في مجال تبادل الخبرات، وتنفيذ المهام المناطة بهذه المنظمة الدولية.

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    الكلمات الدلالية:
    الحكومة السعودية, السعودية, روسيا
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