تسجيل
17:56 10 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    رئيس تيار المستقبل سعد الحريري

    الحريري يدعو إلى الترفع عن الخلافات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى الترفّع عن الخلافات من أجل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة اتصالات جديدة لحل العقد المرتبطة بـ"الحصص" الوزارية.

    طفلة سورية لاجئة في إحدى مخيمات لبنان
    © REUTERS / ALI HASHISHO
    الحريري: الحل الوحيد لأزمة النازحين هو عودتهم لديارهم ونحن نرفض التوطين
    بيروت – سبوتنيك. وقال الحريري، في تصريح للصحفيين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن "تشكيل الحكومة يجب أن يكون أولوية الأوليات"، مضيفاً "علينا أن نترفع عن الخلافات لتأليف الحكومة، ويجب على الجميع أن يضحّي من أجل مصلحة الاقتصاد والبلد".

    وأكد الحريري أن "المشكلة التي عرقلت تشكيل الحكومة ليست التحجيم، وإنما الخلاف على الحصص"، مضيفا "لا يمكن لأحد أن يلغي الآخر في هذا البلد، وقد أثبتت التجارب هذا الأمر". وتابع "ستكون لي سلسلة لقاءات واتصالات خلال الأيام الثلاثة المقبلة لتسريع عملية تشكيل الحكومة"، مقرّاً في الوقت ذاته إلى أن "العقد الحكومية لا تزال تراوح مكانها".

    وأشار الحريري إلى أنه تمّ الاتفاق مع بري على "العمل معاً، وتخفيف السجالات للإسراع في تشكيل الحكومة".

    وأضاف "نحن والرئيس بري على الموجة ذاتها، أي يجب الإسراع في تشكيل الحكومة وتحريك العجلة الاقتصادية، خصوصاً أن لدينا فرصة ذهبية لتطبيق مؤتمر سيدر والقيام بالإصلاحات اللازمة"، في إشارة إلى المؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس في نيسان/ أبريل الماضي لدعم الاقتصاد اللبناني.

    وكانت الحكومة اللبنانية التي يترأسها الحريري قد انتهت ولايتها، في أواسط أيار/مايو الماضي، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. وتمّ تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بغالبية برلمانية كبيرة، ولكنّ الخلافات بين القوى السياسية المتعددة على الحصص الحكومية ما زالت تحول دون ذلك.

    انظر أيضا:

    محمد صلاح يصل إلى لبنان ويستعد لمقابلة الحريري (صور)
    الحريري: هذا هو دليل مشاركة إيران بالمعركة في سوريا
    الحريري يتلقى رسالة من السيسي
    سعد الحريري: هذا الشخص يحقق حلم والدي
    الحريري إلى روسيا بعد تلقيه دعوة خاصة لحضور حفل افتتاح مباريات كأس العالم
    السيد يخرج ممثل الادعاء عن طوره: أمريكا وإسرائيل وراء اغتيال الحريري
    الحريري يكشف الدور "المحوري" لولي عهد السعودية في دعم لبنان
    الكلمات الدلالية:
    سعد الحريري, بيروت, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة ترتدي كوكوشنيك، وهي زينة رأس تقليدية روسية في مرحلة المجموعة 1/8 في مباراة بين روسيا وإسبانيا
    مشجعو كأس العالم يرتدون "كوكوشنيك" الروسي
    لماذا يخاف نتنياهو من السلاح على الحدود السورية
    لماذا يخاف نتنياهو من السلاح على الحدود السورية
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكإلغاء الاشتراك