الحريري يدعو إلى الترفع عن الخلافات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى الترفّع عن الخلافات من أجل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة اتصالات جديدة لحل العقد المرتبطة بـ"الحصص" الوزارية.

© REUTERS / ALI HASHISHO الحريري: الحل الوحيد لأزمة النازحين هو عودتهم لديارهم ونحن نرفض التوطين

بيروت – سبوتنيك . وقال الحريري، في تصريح للصحفيين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن "تشكيل الحكومة يجب أن يكون أولوية الأوليات"، مضيفاً "علينا أن نترفع عن الخلافات لتأليف الحكومة، ويجب على الجميع أن يضحّي من أجل مصلحة الاقتصاد والبلد".

وأكد الحريري أن "المشكلة التي عرقلت تشكيل الحكومة ليست التحجيم، وإنما الخلاف على الحصص"، مضيفا "لا يمكن لأحد أن يلغي الآخر في هذا البلد، وقد أثبتت التجارب هذا الأمر". وتابع "ستكون لي سلسلة لقاءات واتصالات خلال الأيام الثلاثة المقبلة لتسريع عملية تشكيل الحكومة"، مقرّاً في الوقت ذاته إلى أن "العقد الحكومية لا تزال تراوح مكانها".

وأشار الحريري إلى أنه تمّ الاتفاق مع بري على "العمل معاً، وتخفيف السجالات للإسراع في تشكيل الحكومة".

وأضاف "نحن والرئيس بري على الموجة ذاتها، أي يجب الإسراع في تشكيل الحكومة وتحريك العجلة الاقتصادية، خصوصاً أن لدينا فرصة ذهبية لتطبيق مؤتمر سيدر والقيام بالإصلاحات اللازمة"، في إشارة إلى المؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس في نيسان/ أبريل الماضي لدعم الاقتصاد اللبناني.

وكانت الحكومة اللبنانية التي يترأسها الحريري قد انتهت ولايتها، في أواسط أيار/مايو الماضي، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. وتمّ تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بغالبية برلمانية كبيرة، ولكنّ الخلافات بين القوى السياسية المتعددة على الحصص الحكومية ما زالت تحول دون ذلك.