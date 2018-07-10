العاهل الأردني يشارك في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية

وأفادت نشرة صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فإن العاهل الأردني "يشارك غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، في الملتقى الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية، بحضور أبرز القيادات الاقتصادية الأمريكية والدولية".

وأوحت النشرة أن ذلك يأتي في إطار سعي العاهل الأردني "لإبراز المزايا والفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الأردني، بهدف جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للأردنيين".

ويناقش الملتقى الذي يعقد سنويا ويحضره قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أميركية ودولية، الشؤون والتحديات السياسية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها.

ويعقد العاهل الأردني، على هامش أعمال الملتقى، لقاءات مع رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات في الولايات المتحدة والعالم، تركز على تعزيز التعاون بين الأردن وهذه الشركات العالمية.

كما يشارك العاهل الأردني وعقيلته الملكة رانية في جلسة حوارية حول الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها على الأردن، ومساعي التوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية.