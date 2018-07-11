السعودية تشتكي إيران

سلمت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة، تشتكي فيها إيران.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، فقد سلم المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة، باسم المملكة تشتكي فيها تكرار "تعديات وتجاوزات" القوارب الإيرانية في المناطق المحظورة لحقول ومنصات البترول التي تقع في مياه المملكة الإقليمية.

© REUTERS / DANISH SIDDIQUI روحاني: إيران مستعدة للدفاع عن السعودية

وقال المعلمي: "إنه على الرغم من مذكرات الاحتجاج الموجهة إلى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وللأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنها تكررت بشكل متزايد تعديات وتجاوزات القوارب والزوارق الإيرانية إلى مياه المملكة والمناطق المحظورة لحقوق البترول المعلن عن إحداثياتها والموضحة على الخرائط الملاحية العالمية التي تقع في البحر الإقليمي للسعودية، ومنطقتها الاقتصادية الخالصة في الخليج وفقا لخط الحدود البحرية الذي حدد بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين في 24 أكتوبر 1968".

وأكد المسؤول السعودي أنه نتيجة "التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية ومنها ما حصل في 16 يونيو/حزيران، و17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و27 أكتوبر/تشرين الأول، و21 ديسمبر/كانون الأول 2017، فقد قامت السلطات المختصة في السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتجاوزات وفقا للأنظمة المعمول بها في البلاد".

وحمل المعلمي الحكومة الإيرانية كامل المسؤوليات عن أي ضرر قد ينشأ نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات، مطالبا من الأمين العام للأمم المتحدة، تعميم هذه المذكرة على جميع الدول الأعضاء واعتبارها وثيقة من وثائق الأمم المتحدة وكذلك نشرها في الطبعة القادمة من مجلة (قانون البحار).